vor 36 Min.

Seit 50 Jahren sind sie wichtige Wegweiser

Die vier beruflichen Schulen in Ulm feiern eine Idee, die zum Erfolgsrezept wurde

Von Dagmar Hub

Die Beruflichen Gymnasien und die Technische Oberschule Ulms feiern am 12. Januar gemeinsam ihr 50-jähriges Bestehen. Der Festakt der Robert-Bosch-Schule, der Valckenburgschule, der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule und der Friedrich-List-Schule findet am 12. Januar im Kornhaus statt – wobei die 1967 gestartete List-Schule etwas älter ist als die drei anderen beruflichen Gymnasien der Stadt, die ihren Betrieb im Schuljahr 1968/69 aufnahmen. Aber gefeiert wird die Idee, den Weg zum Abitur über die berufliche Schiene zu ebenen, gemeinsam. Ein Drittel aller Abiturienten dieser Schulen kommt aus dem Kreis Neu-Ulm.

Jedes dritte Abiturzeugnis in Ulm wird inzwischen an einem Beruflichen Gymnasium oder an der Technischen Oberschule an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule erworben, sagt Lorenz Schulte, Geschäftsführender Schulleiter der beruflichen Schulen in Ulm und selbst einst ein Absolvent der Robert-Bosch-Schule. Die Beruflichen Gymnasien und die Technische Oberschule seien Paradebeispiele für die Durchlässigkeit des baden-württembergischen Bildungssystems, weil sie Jugendlichen nach einem mittleren Bildungsabschluss – an der Technischen Oberschule auch nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung – die Möglichkeit bieten, die Hochschulreife zu erlangen.

Beim Festakt – an dessen Podiumsgespräch Absolventen teilnehmen, die wie der Informationstechnik-Professor Thomas Neidlinger Karriere machten – wird in die Zukunft wie in die Vergangenheit dieses Bildungsweges geblickt: Der erste Kurs an der Stuttgarter Steinbeis-Gewerbeschule, der 1938 startete, hieß noch „Vorstudienförderung junger Facharbeiter“.

Ähnliche Bestrebungen wie ein 1919 im damaligen Württemberg genehmigter Kurs, der „befähigte Schüler aus minderbemittelten Kreisen“ auf das Abitur vorbereiten sollte, gab es zwar schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, doch waren sie wenig erfolgreich gewesen. 1969 – mit dem Start der Technischen Oberschule Ulm – begann die finanzielle Unterstützung von Schülern über das Bafög, sodass eine Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit zugunsten der Bildung finanziell leichter zu stemmen war. Ein Blick in die Zukunft soll sich nach dem um 11 Uhr im Kornhaus beginnenden Festakt auch für zukünftige Schüler und deren Eltern aus einem „Markt der Möglichkeiten“ ergeben, bei dem die speziellen Profilbereiche der Schulen vorgestellt werden. Deren Beliebtheit bei den Schülern hängt noch immer stark vom Geschlecht ab: Die Schüler des Technischen Gymnasiums mit seinem Profil „Mechatronik, Informationstechnik, Technik und Management“ sind zu 90 Prozent männlich, während an der Valckenburgschule mit der Ausrichtung auf Biotechnologie, Ernährung und Chemie, Pädagogik und Psychologie und Gesundheit und Pflege überwiegend Mädchen unterrichtet werden. Auch der Zweig „Gestaltungs- und Medientechnik“ an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule wird vorwiegend von Schülerinnen besucht, während das wirtschaftlich und finanzwirtschaftlich orientierte Profil der Friedrich-List-Schule Schülerinnen und Schüler gleichermaßen anspricht.

