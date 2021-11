Senden-Aufheim

15:30 Uhr

Mehr Vielfalt denn je: Hellmut Hattler veröffentlicht neues Solo-Album

Hellmut Hattler hat für sein neues Album Kollegen und Kolleginnen wie die Sängerin Fola Dada, Martin Kasper (Keyboard), Joo Kraus (Trompete, Flügelhorn) und den Gitarristen Torsten de Winkel an Bord geholt.

Plus 14 Stücke packt der Ulmer Hellmut Hattler in sein neues Album "Sundae". Was der Kraan-Bassist seinen Fans bietet, ist hochwertig - und überraschend.

Von Dagmar Hub

So kreativ wie in den letzten drei Jahren, seit er aus der Isolation wieder auftauchen durfte, war er noch nie im Leben, sagt Hellmut Hattler: Nach seiner schweren Leukämie-Erkrankung erschien wieder ein Soloalbum des Ausnahme-Bassisten, im vergangenen Jahr kam das Kraan-Album "Sandglass" auf den Markt, und nun erscheint am 12. November das Hattler-Soloalbum "Sundae". Alle 14 neu komponierten Stücke des Albums stammen von Hellmut Hattler.

