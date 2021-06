Betrunkener greift Bekannten in Sendener Schrebergarten an

Ein 63-Jähriger verbringt zunächst einen gemütlichen Abend mit Bekannten in seinem Schrebergarten. Doch dann attackiert der Betrunkene plötzlich seine Besucher.

Ein zunächst friedliches Beisammensein in der Kleingartenanlage Illerau in Senden ist am Sonntagabend mit einer blutenden Nase geendet. Ein 63-Jähriger verbrachte den Abend mit seinem Bekannten und dessen Lebensgefährtin in seinem Schrebergarten.

Als die beiden Besucher gegen 21.20 Uhr nach Hause gehen wollten, schlug der alkoholisierte 63-Jährige seinem Bekannten grundlos ins Gesicht. Dabei hielt er laut Polizeibericht auch ein Messer in der Hand. Der Angegriffene konnte fliehen. Mehrere Streifen der Polizei aus Senden, Illertissen und Neu-Ulm waren im Einsatz. Den Beamten gelang es, den Angreifer zu beruhigen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)

