Der CCI Senden plant diesmal keine eigenen Faschingsveranstaltungen

Plus Beim CCI Senden fällt die Faschingssaison weitestgehend aus. Das designierte Prinzenpaar muss noch ein Jahr auf seine Inthronisierung warten.

Eigentlich hat der Carneval Club Illertal (CCI) Senden bereits ein neues Prinzenpaar. Schon im vergangenen Jahr haben die beiden laut Vizepräsidentin Jessica Schreiber bereitgestanden. Wegen Corona ist die Kampagne aber ausgefallen. Jetzt müssen sie sich noch ein weiteres Jahr gedulden. Der Verein plant keine eigenen Veranstaltungen in diesem Jahr.