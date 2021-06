Diebstahl am Waldsee Senden: Zwei Frauen waren nur kurz beim Schwimmen

In Senden am Waldsee kam es zu einem Diebstahl. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zur Tat oder zum Täter.

Während zwei Jugendliche am Donnerstagabend im Waldsee in Senden schwimmen waren, wurden ihre beiden Smartphones gestohlen. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Die beiden jungen Damen befanden sich gegen 20 Uhr auf der südöstlichen Uferseite und verließen für circa eine halbe Stunde ihren Platz. In dieser Zeit entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Smartphones.

Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)