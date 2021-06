Senden

vor 17 Min.

Einbrecher steigen in Schnellrestaurant in Senden ein

Unbekannte brachen in ein Schnellrestaurant in Senden ein.

Am Wochenende verschaffen sich Einbrecher Zutritt zu einem Schnellrestaurant in Senden. Doch an einer Hürde scheitern sie.

Themen folgen