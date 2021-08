Fahrgast pöbelt Zugpersonal und Polizei an - und sagt, er sei Günther Jauch

Ein Fahrgast wird aggressiv gegenüber einer Zugbegleiterin und Passagieren. Eine Fahrkartenkontrolle verweigert er. Er behauptet, er sei Günther Jauch.

Von einem kuriosen Vorfall in der Bahn berichtet die Polizei Weißenhorn. Am Samstagabend meldete eine Zugbegleiterin der Polizei, dass sich ein Fahrgast sehr aggressiv verhalte, auch gegenüber anderen Passagieren. Außerdem dulde er keine Fahrkartenkontrolle. Auch gegenüber den eingetroffenen Polizeistreifen habe sich der 23-Jährige verbal aggressiv gezeigt, berichten die Beamten. Er ging nicht auf die Ansprache der Polizei ein. Die Angabe seiner Personalien verweigerte er, stattdessen gab er an, Günther Jauch zu heißen.

Den falschen Günther Jauch erwarten drei Anzeigen

Sein eigenes Verhalten fand der Mann laut Polizei sehr amüsant, die Beamten und deren Anweisungen habe er "stets belächelt". Weil er zunehmend aggressiver wurde, fesselte die Polizei den jungen Mann und brachte ihn in die Haftzelle. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten durchgehend. Nur mit Mühe gelang es laut Polizeibericht, die Identität des Mannes zweifelsfrei festzustellen. Den 23-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Beförderungserschleichung sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen falscher Namensangabe. (AZ)