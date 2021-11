Senden

Fantasie trotzt Pandemie: Kunstverein Senden eröffnet Jahresausstellung

Plus Malerei, Collagen, Holzschnitte, Fotografie und mehr: Dem Kunstverein Senden gelingt es, trotz Pandemie, eine Jahresausstellung auf die Beine zu stellen.

Von Stefan Kümmritz

Corona hin, Corona her: Wenn der Kunstverein Senden seine Jahresausstellung macht, ist dies auch ein Schaulaufen vieler bekannter Künstlerinnen und Künstler aus der Region und darüber hinaus, zum Beispiel bis nach Krumbach, Öpfingen oder Heidenheim. Und doch hat die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen. "Es sind deutlich weniger Einreichungen als die vergangenen Jahre zu verzeichnen", berichtete die Vereinsvorsitzende Dorothea Grathwohl bei der Eröffnung am Sonntagnachmittag. Immerhin hatten aber noch 62 Künstlerinnen und Künstler Arbeiten gebracht, aus denen die Jury 91 Exponate für die Schau ausgewählt hat. "Über einige Werke wurde heftig diskutiert", verriet Grathwohl mit leichtem Augenzwinkern, "da gehen sich die Jurymitglieder sanft an den Kragen, und das Kunstwerk steht gelassen daneben und genießt die volle Aufmerksamkeit".

