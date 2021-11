Senden

Gefälschte Impfpässe bei Apotheke in Senden aufgeflogen: Polizei durchsucht Wohnungen

In einer Apotheke in Senden sind gleich mehrere gefälschte Impfpässe aufgeflogen.

Plus Der Druck auf Ungeimpfte steigt. Da greift manch einer zu illegalen Mitteln. In einer Apotheke in Senden sind gefälschte Impfpässe aufgeflogen. Ein Einzelfall?

Von Michael Kroha

3G, 3G plus oder sogar nur 2G: Mit steigender Corona-Inzidenz nehmen vielerorts auch die Zugangsbeschränkungen wieder zu. Der Druck auf Ungeimpfte steigt. Wer sich aber partout nicht impfen lassen, aber weiterhin weitestgehend "normal" am Alltagsleben teilnehmen möchte, greift womöglich auch zu illegalen Mitteln und besorgt sich einen gefälschten Impfpass. Dass das nach hinten losgehen kann, zeigt ein aktueller Fall aus einer Apotheke in Senden. Die Polizei hat Wohnungen in Ulm und dem Kreis Neu-Ulm durchsucht. Ermittelt wird gegen mehrere Personen aus der Region.

