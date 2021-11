Senden

Gefälschte Impfpässe in Senden aufgeflogen: Liegt überhaupt eine Straftat vor?

Scheitert die Strafverfolgung bei gefälschten Impfpässen an einer Gesetzeslücke?

Plus In Senden fliegen in einer Apotheke mehrere gefälschte Impfpässe auf. Die Polizei ermittelt, Wohnungen wurden durchsucht. Doch liegt überhaupt eine Straftat vor?

Von Michael Kroha

An gleich zwei Tagen hintereinander wurde in ein und derselben Apotheke in Senden versucht, mit einem mutmaßlich gefälschten Impfpass einen digitalen Impfnachweis zu bekommen. Der vermeintliche Betrugsversuch aber scheiterte. Gegen die aus Ulm sowie dem Kreis Neu-Ulm stammenden Personen ermittelt nun die Polizei wegen Urkundenfälschung. Für die Justizbehörden im Großraum Ulm und Neu-Ulm ist es der erste Fall dieser Art. Doch liegt überhaupt eine Straftat vor? Oder gibt es womöglich eine Lücke im Gesetz?

