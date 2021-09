Gefahr im Straßenverkehr in Senden: Unbekannter entfernt Gullydeckel

In Senden hört eine Autofahrerin einen Schlag an ihrem Fahrzeug. Dann stellt sie fest: Da fehlt ein Kanaldeckel – und ruft die Polizei.

Ein Unbekannter hat in Senden einen Gullydeckel entfernt. Eine Streife der Polizei konnte den Kanaldeckel nicht finden. Die Feuerwehr Senden kam, um die Gefahrenstelle zu beseitigen.

Zuvor hatte am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr eine Autofahrerin der Polizei mitgeteilt, dass sie an ihrem Fahrzeug einen Schlag festgestellt habe, als sie auf den Parkplatz der Firma Rofu in der Berliner Straße gefahren sei. Nachdem sie angehalten habe, habe sie festgestellt, dass der Gullydeckel fehlte.

Unfallgefahr: Ein Unbekannter hatte in Senden einen Gullydeckel entfernt

An dem Fahrzeug entstand nach erster Einschätzung nur ein geringer Sachschaden. Gegen den oder die bislang unbekannten Täter wird nun wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Mögliche Zeugeninnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizei Weißenhorn zu melden. (AZ)

