Hundehalter aufgepasst: Köder mit Nägeln in Senden aufgefunden

Ein Würstchen mit Nägeln wurde in einem Garten in Senden aufgefunden. Ein Hund hatte den gefährlichen Köder bereits im Maul.

In Senden ist am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in einem Garten in der Hauptstraße ein Hundeköder aufgefunden worden. Dabei soll es sich nach Angaben der Polizei um ein mit Nägeln versehenes Würstchen handeln.

Der Hund des Anzeigeerstatters hatte den Köder bereits im Maul, wurde jedoch nicht verletzt, heißt es.

Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)