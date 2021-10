Illegale Baggerfahrt: Unbekannte Person verwüstet Baustelle in Senden

Eine unbekannte Person hat in Senden unerlaubt nachts einen Bagger gekapert und eine Baustelle verwüstet. Der Schaden beträgt mindestens 10.000 Euro.

Eine bislang unbekannte Person ist am Wochenende nachts auf einer Baustelle in Senden mit einem Bagger herumgefahren - und hat dabei einen Sachschaden von gut 10.000 Euro angerichtet. Das berichtet die Polizeiinspektion Weißenhorn. Gleich mehrere Mitteilungen seien in der Nacht von Freitag auf Samstag, 23. Oktober, bei der Polizei eingegangen. Die Anrufer meldeten gegen Mitternacht, dass auf der Baustelle des Neubaugebietes angrenzend zur "Lange Straße" ein Bagger herumfahre.

Bagger gekapert: Vandalismus auf Sendener Baustelle

Als zwei Streifen der Weißenhorner Polizei vor Ort eintrafen, sahen die Beamten und Beamtinnen, dass dort mehrere Straßenteile, Kanalvorrichtungen und Baumaterialien auf der Baustelle beschädigt wurden. Es stellte sich heraus, dass sich eine bislang noch unbekannte Person auf der umzäunten Baustelle unerlaubten Zugriff zu einem Bagger verschafft hatte. Der Täter oder die Täterin fuhr laut Polizei wohl mit dem schweren Baugerät auf der Baustelle umher. Dabei benutzte die Person sogar die Baggerschaufel, um mutwillig Beschädigungen zu verursachen.

Die Polizei hofft nach Bagger-Verwüstung in Senden auf Hinweise

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder hilfreiche Angaben machen können, können sich an die Polizeiinspektion Weißenhorn unter Telefon 07309/96550 wenden. (AZ)

