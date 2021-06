Katja Ölberger ist die neue Vorsitzende der CSU Senden

Theo Walder hat sein Amt abgegeben. Seine Nachfolgerin heißt Katja Ölberger. Die Wullenstetterin sitzt bislang für die Junge Union im Kreistag.

Katja Ölberger heißt die neue Vorsitzende des CSU-Ortsverbands Senden. Die 36-jährige Wullenstetterin wurde kürzlich bei der Ortshauptversammlung zur Nachfolgerin von Theo Walder gewählt. Walder, der der Führungsriege der CSU Senden seit vielen Jahren angehört, zieht sich allerdings nicht ganz aus der Lokalpolitik zurück. Er wird Ölberger künftig neben Primus Schmid und Rainer Sandberg als Stellvertreter unterstützen. Wegen der Corona-Pandemie fand die Versammlung in stark eingeschränktem Rahmen statt.

Neue CSU-Vorsitzende engagiert sich auch als Ortsbäuerin

Ölberger kündigte nach ihrer Wahl an: "Wir werden engagiert und innovativ in die Zukunft gehen und dabei immer die Belange der Menschen in der Region im Blick behalten." Im Hauptberuf ist Ölberger Verwaltungsfachangestellte, im Nebenerwerb arbeitet sie als Landwirtin und führt einen kleinen Laden, in dem sie regionale Produkte anbietet. Politisch ist sie für die Junge Union im Kreistag des Landkreises aktiv, daneben engagiert sie sich als Ortsbäuerin im Bayerischen Bauernverband und ist Mitglied in mehreren Vereinen.

Künftig bildet die Vorstandschaft der CSU Senden eine gute Mischung aus erfahrenen Mitgliedern und neuen Gesichtern. So löste Dieter Hörmann Primus Schmid als Schatzmeister ab. Carola Schwarzien-Mencner übernahm das Amt der Schriftführerin von Elfriede Gentner, die künftig als Beisitzerin fungiert. Neu im Team ist auch Luca Stempfle, der den Posten des Digitalbeauftragten bekleidet. Zu Beisitzern gewählt wurden Gunter Böckeler, Thomas Billotin, Michael Hanser, Wolfgang Harmuth, Johanna Iodice, Martin Müller und Rainer Strobl. (AZ)

