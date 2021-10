Senden

vor 18 Min.

Künstlerin Gisela Hoßfelder-Webers stellt im Rathaus Senden aus

Die Künstlerin Gisela Hoßfeld-Weber zeigt im Sendener Rathaus Werke unter dem Titel "Walk the line".

Plus Lange wollte Gisela Hoßfelder-Weber ihre Bilder nicht mehr öffentlich präsentieren. Doch nun stellt die Weißenhornerin im Rathaus Senden ihre Kunst aus.

Von Stefan Kümmritz

Die gebürtige Weißenhornerin und heute in Senden-Aufheim lebende Gisela Hoßfeld-Weber hat als Künstlerin im schweizerischen Fribourg ausgestellt, mehrfach in Italien - zu diesem Land hat sie eine besondere Affinität - und auch vielfach im Großraum Ulm/ Neu-Ulm sowie darüber hinaus. Nun zeigt die 69-Jährige einige ihrer Arbeiten im Rathaus Senden und die Ausstellung trägt den Titel "Walk the line".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .