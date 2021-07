Luftfilter für Schulen: Senden vertagt die Entscheidung

Plus Die Sendener Stadträte konnten sich noch nicht zum Ankauf von Luftfiltern für Schulen durchringen. Wo die Räte noch Probleme sehen.

Auch der Sendener Stadtrat befasste sich am Dienstagabend zum wiederholten Mal mit dem Kauf von Luftreinigungsgeräten für die örtlichen Schulen und Kitas. Ein Beschluss darüber ist aber noch nicht gefasst: Vor der Anschaffung soll ein Fachbüro Situation und Räumlichkeiten beurteilen. Die Hoffnungen mancher Eltern zerschlagen sich dabei wieder: Es sei ohnehin unrealistisch, zu erwarten, dass bis zum September alle Klassenräume mit der Technik ausgestattet werden könnten, sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf.