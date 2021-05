Mit Blaulicht und Sirene: Verfolgungsjagd durch Aufheim

Ein 30-Jähriger flieht vor einer Polizeikontrolle, rast durch Senden und bringt dabei Fußgänger in Gefahr. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Als Polizisten am Freitagnachmittag einen Autofahrer in der Königsberger Straße in Senden kontrollieren wollten, drückte er aufs Gas und raste davon. Wie die Beamten berichten, brachte der Mann dabei Fußgänger in Gefahr.

Dem Bericht zufolge waren Polizisten gerade in Begriff, den Verkehrsteilnehmer anzuhalten und die Kontrolle durchzuführen, als der Mann am Steuer in Richtung Aufheim flüchtete. Er lenkte seinen Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit links an Fahrzeugen vorbei, die vor dem Kreisverkehr warteten, und fuhr geradeaus durch den Kreisel weiter. Anschließend bog er in den Stadtteil Aufheim ein und fuhr weiterhin mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die dortigen Seitenstraßen.

An Kreuzungen und Einmündungen hielt er nicht an. Die Polizisten schildern das Verhalten des Mannes als rücksichtslos und grob verkehrswidrig. Fußgänger seien konkret gefährdet worden. Ein Streifenwagen folgte dem Fluchtauto mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Schließlich stoppten und kontrollierten die Beamten den Fahrer. Der 30-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Mögliche Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/910000 bei der Polizeistation Senden zu melden. (AZ)

