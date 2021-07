Neue Sporthalle in Senden: Befürworter sammeln 808 Unterschriften

Nun haben auch die Befürworter der neuen Dreifachhalle in Senden eine Petition gestartet. Sie haben 500 Unterschriften mehr gesammelt als die Gegner.

In Senden soll eine neue Grundschule sowie eine Dreifachhalle entstehen. Vor allem an der Halle, genauer ihrem Standort, scheiden sich die Geister. Anwohner und Umweltschützer wollen, dass das Projekt neu geplant wird, Vereinsvertreter drängen auf einen raschen Neubau. Beide Gruppen haben Unterschriften gesammelt.

Bereits vor gut einem Monat haben die Gegner des geplanten Neubaus 308 Unterschriften an die Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf übergeben. Anschließend haben die Befürworter des Projekts eine Petition gestartet. 808 Menschen, darunter 566 aus Senden, haben bei ihnen unterschrieben. Und das, ohne Klinken zu putzen oder einem Infostand beim Wochenmarkt, sagt Markus Basler. Er ist der Vorsitzende des Turnvereins Senden-Ay und einer der Initiatoren der Unterschriftensammlung. Unterstützt wurde die Petition auch von der Interessengemeinschaft Sendener Vereine. Nun wurden die Unterschriften an Schäfer-Rudolf übergeben.

André Lutz, Vorstand der Interessengemeinschaft Sendener Vereine, Markus Basler, Vorsitzender des TV Senden-Ay, und Jürgen Wahl, Sprecher der IGSV, übergeben 808 Unterschriften. Foto: Sammlung Basler

Während die Gegner vor allem Umweltschutzgründe anführen - mit dem Neubau würde aus ihrer Sicht wertvoller Boden unwiederbringlich versiegelt -, argumentieren die Unterstützer damit, dass die Zeit drängt. Die bestehende Halle ist inzwischen so marode, dass sie nur noch eingeschränkt nutzbar ist. Grund sind vor allem Mängel beim Brandschutz, weswegen zum Beispiel keine größeren Veranstaltungen in der Halle stattfinden können.

Vereinsvertreter fürchten Ausfälle, wenn die Halle nicht rechtzeitig fertig wird

Würde sich der Neubau verzögern, fürchten die Vereinssprecher, dass ihnen angesichts ohnehin knapper Hallenkapazitäten für längere Zeit schlicht der Platz fehlt, um ihren jeweiligen Vereinsaktivitäten nachgehen zu können. Ein Hauptanliegen der Befürworter: Man brauche eine neue Halle, die dringend vor dem Stilllegen der alten Dreifachhalle fertig werden müsse.

Unbedingt verhindert werden soll, dass sich so ein Ausfall wie 2008 wiederholt. Daran erinnerten die Vereinsvertreter in einem offenen Brief, in dem sie sich für die neue Halle starkmachten. Damals war die Turnhalle an der Engelhartschule wegen Baufälligkeit urplötzlich gesperrt worden. Ausweichmöglichkeiten gab es nicht. „Viele Sportstunden für Schule und Vereine konnten nicht abgehalten werden, Vereine haben Mitglieder verloren, die Fitness für Kinder, Eltern und ältere Sportler ging verloren“, hieß es in dem Schreiben.

