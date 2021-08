Polizei nimmt einen Exhibitionisten in Senden fest

Ein nackter Mann war in einer Sendener Tiefgarage unterwegs. Vor den Augen einer 32-Jährigen masturbierte er. Wie die Polizei den Tatverdächtigen fand.

Polizeikräfte haben am Samstagnachmittag, 21. August, in Senden einen Exhibitionisten festgenommen. Laut Polizeibericht hatten gegen 15.40 Uhr Zeugen gemeldet, dass sich ein nackter Mann in der Tiefgarage eines Modehauses in der Berliner Straße aufhalte. Der Mann hatte Blickkontakt zu einer 32-Jährigen gesucht, die sich ebenfalls in der Tiefgarage aufhielt. Er masturbierte dabei. Die 32-Jährige verließ die Tiefgarage und verständigte einen Kollegen. Dieser traf den Mann auch noch an und konnte sich das Kennzeichen seines Autos merken, als sich der Mann entfernte.

Fahndung nach dem Exhibitionisten aus der Tiefgarage

Die verständigten Polizeistreifen konnten den Mann vor Ort zwar nicht mehr antreffen. Anhand des Kennzeichens habe man aber sofort die Fahndung eingeleitet, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Senden aufgenommen. Und kurz darauf meldete sich der Halter des Fahrzeuges selbst bei der Polizei Neu-Ulm.

War der Exhibitionist mehrmals in Senden unterwegs?

Die Personenbeschreibung der Zeugen und Zeuginnen stimmte mit dem Erscheinungsbild des Mannes überein. Der 57-jährige wurde daher vorläufig festgenommen. Nachdem der Mann befragt worden war und seine Daten angeben hatte, wurde er entlassen. Bereits am 20. Juli war es an derselben Stelle zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Es wird laut Polizeibericht geprüft, ob ein Zusammenhang besteht. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch