vor 17 Min.

Polizist verliert Finger bei Verfolgungsjagd - welche beruflichen Folgen hat das?

Plus Bei einer Verfolgungsjagd bleibt ein Polizist mit einem Ring hängen und verliert einen Finger. Hat das Konsequenzen für die berufliche Laufbahn?

Von Michael Kroha

Es klingt eigentlich nach einem harmlosen Routineeinsatz: Ein Radfahrer ist in Senden in Schlangenlinien unterwegs. Die Polizei will ihn anhalten und kontrollieren. Doch dann ergreift der Mann erst zu Fuß die Flucht und geht später auf einen Polizisten los. Ein anderer Beamter bleibt bei der Verfolgungsjagd mit seinem Ring an einem Zaun hängen. Der Ringfinger wird abgerissen und kann nicht mehr angenäht werden. Welche Folgen hat der Vorfall für den 34 Jahre alten Beamten und seine berufliche Laufbahn? Und welche Schuld trägt der Radfahrer daran?

