Radfahrer in Senden verletzt: 88-jähriger Autofahrer missachtet Vorfahrt

In Senden ist ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Ein 88-Jähriger hatte die Vorfahrt des Mannes missachtet.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Senden ist ein Radfahrer verletzt worden. Er kam nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus. Ein 88 Jahre alter Autofahrer wollte demnach gegen 9.30 Uhr von der Eichenbergstraße nach links in die Aufheimer Straße einbiegen.

Der Autofahrer missachtete in Senden die Vorfahrt eines Radlers

Dabei habe er laut Polizei die Vorfahrt eines von links kommenden 63-jährigen Radfahrers missachtet. Dieser wollte die Eichenbergstraße auf dem Radüberweg queren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus Neu-Ulm gebracht. (AZ)

