Radfahrer muss nach Unfall in Senden ins Krankenhaus

Ein 33-Jähriger übersah einen 84-jährigen Radfahrer, der in die Sendener Stadtmitte unterwegs war. Es kam zum Unfall. Dabei wurde der ältere Mann verletzt.

Ein 84-jähriger Radfahrer wollte von der Ruländer Straße in Senden nach rechts in die Kemptener Straße abbiegen. Dabei übersah ein 33-Jähriger den Fahrradfahrer, der auf dem Radweg entlang der Kemptener Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und somit vorfahrtsberechtigt war. Das Resultat: Es kam zur Kollision.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Montag gegen 19.15 Uhr. Der 84-jährige Radfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: