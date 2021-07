Sachbeschädigung am Gemeindehaus Senden: Polizei ermittelt Täter

Das Evangelische Gemeindehaus in Senden ist beschädigt worden. Nun hat die Polizei die Täter ermittelt. Sie sind jung.

Am Mittwoch vergangener Woche ist es zu einer Sachbeschädigung am Kirchplatz in Senden gekommen. Unbekannte Jugendliche sollen nach Angaben der Polizei mit einem Gegenstand die Sprechanlage des Evangelischen Gemeindehauses beschädigt haben.

Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf und konnte anhand der ausgewerteten Spuren die Täter ermitteln. Es soll sich hierbei um einen 14- und einen Zwölfjährigen handeln. Gegen den 14-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Jugendamt wurde ebenfalls über den Vorfall informiert. (AZ)