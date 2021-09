Schläge ins Gesicht: Ein Mann tobt und wütet in Senden

Nach einem Streit in der Familie beginnt ein Mann, fremde Menschen zu attackieren. Auch auf die Polizei geht er los und beleidigt Beamte und Beamtinnen.

Von einem Mann, der unter Alkoholeinfluss gleich mehrere Straftaten in Senden begangen hat, berichtet die Polizei Weißenhorn. Am Samstagabend, 25. September, geriet ein alkoholisierter Mann - laut Polizeibericht - in einen Streit mit seiner Verwandtschaft, bei der er zu Gast war. Daraufhin verließ er die Wohnung und begab sich zu einem Großparkplatz an der Ulmer Straße. Dort versuchte er zuerst, in ein fremdes, parkendes Auto einzusteigen - der dazugehörige Fahrer saß jedoch auf dem Fahrersitz. Dieser sprach den Mann verdutzt auf sein Vorhaben an. Daraufhin ging der Eindringling zu einem daneben stehenden Rollerfahrer, schlug ihm unvermittelt ins Gesicht und trat seinen Roller um.

Ein Mann zieht schlagend durch Senden

Weiter ging der Mann dann zu einer Autofahrerin, die gerade ihr Fahrzeug überprüfte. Auch hier schlug der Mann der Frau unvermittelt in das Gesicht, zerrte sie an den Haaren und verlangte ihr Auto. Da inzwischen schon viele Mitteilungen über den wütenden Mann bei der Polizei eingegangen waren, begaben sich mehrere Streifen aus Senden und Weißenhorn zum Tatort. Auch eine Zivilstreife der Polizei Neu-Ulm, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe befand, wurde auf den Notruf aufmerksam und eilte auch herbei.

Polizei schnappt Wüterich in Senden

Der Mann beleidigte die beiden Zivilpolizisten sofort und ging unvermittelt auf sie los. Er konnte, laut Polizeibericht, nur mittels Pfeffersprayeinsatz von weiteren Ausschreitungen abgehalten werden. Anschließend brachten Beamte den Mann zur Polizeiinspektion Weißenhorn, wo er weiter fortlaufend die Polizisten und Polizistinnen beleidigte. Dort wurde dem Mann auch eine Blutprobe entnommen, weil er stark alkoholisiert war, und er wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Der Mann muss sich nun wegen einer Vielzahl begangener Straftaten quer durch das Strafgesetzbuch verantworten. (AZ)

