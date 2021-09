Streit im Straßenverkehr bei Senden endet mit Handgreiflichkeiten

Offenbar ohne wirklichen Grund geraten in Senden zwei Autofahrer in Streit. Nun ermittelt die Polizei.

Zwei Autofahrer sind am Donnerstagnachmittag in Senden in Streit geraten. Vorangegangen war nach Angaben der Polizei eine Nötigung im Straßenverkehr. Die Auseinandersetzung endete in einer Körperverletzung.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Abfahrt von der B28 auf die Staatsstraße 2031 in Fahrtrichtung Senden unterwegs. Vor ihm fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Auto in gleiche Richtung.

Beim Überholen soll der Vorausfahrende den 22-Jährigen ausgebremst haben

Als der 22-Jährige auf die Fahrspur in Richtung Senden wechseln und hierbei den 53-Jährigen überholen wollte, sei der 53-Jährige urplötzlich mit seinem Auto ausgeschert - ohne den Blinker zu betätigen. Der 53-Jährige soll danach ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst haben, sodass der 22-Jährige zum Abbremsen gezwungen wurde.

Im Anschluss an das Fahrmanöver wollte der 22-Jährige den 53-Jährige zur Rede stellen. Da das Gespräch zunächst keinen Erfolg zeigte, fuhr der 22-Jährige weiter.

Auf einem Parkplatz wird einer der Fahrer handgreiflich

Der 53-Jährige folgte im Anschluss dem 22-Jährigen, sodass es auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios erneut zu einer Aussprache kam. Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung soll der 22-Jährige durch den 53-Jährigen nach hinten geschubst und auf die Hand geschlagen worden sein. Zudem soll der 22-Jährige bedroht worden sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Durch den Schlag wurde der 22-Jährige nicht verletzt, heißt es. (AZ)