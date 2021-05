Unbekannter sprüht vier Graffiti an Sendener Gebäude

Sowohl außen als auch im Innern hinterließ ein Graffiti-Sprayer in Senden insgesamt vier Mal den Schriftzug "Snt!". Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag insgesamt drei Schriftzüge mit dem Zeichen „Snt!“ an und in einem Gebäude in der Sendener Hauptstraße angebracht. Wie die Polizei mitteilt verschaffte sich der Täter außerdem Zutritt zu dem Gebäude und brachte auch im Aufzug ein Graffiti mit demselben Schriftzug an. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Tatablauf machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizei Senden melden. (AZ)

Lesen Sie außerdem: