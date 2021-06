Unbekannter zündet Türklingelschilder in Senden an

Ein Brandstifter treibt sich am Donnerstagnachmittag auf der Sendener Hauptstraße herum. Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Ein unbekannter Täter setzte vergangenen Donnerstag zwischen 11.45 Uhr bis 16.00 Uhr in der Sendener Hauptstraße am Gebäude mit der Hausnummer 56 mehrere Türklingelschilder in Brand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Es ist ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

