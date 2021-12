Unfall auf der B28: Bei Senden bildet sich ein kilometerlanger Stau

Auf der B28 kam es am Mittwochabend zu einem Unfall. Zwischen Senden und der Überleitung zum Dreieck Hittistetten staute sich der Verkehr. Es gab ein medizinisches Problem.

Ein Unfall hat sich am Mittwochabend um kurz nach 19 Uhr auf der B28 bei Senden ereignet. Wie die Polizei in Kempten mitteilt, wurde eine 42-jährige Autofahrerin am Steuer kurz ohnmächtig. Durch den vorübergehenden Kontrollverlust landete sie mit ihrem Wagen in der linken Leitplanke. Da das Auto die linke Spur blockierte, bildete sich schnell ein knapp vier Kilometer langer Stau.

Laut Polizei lag aber entgegen ersten Befürchtungen wohl kein ernsthafteres medizinisches Problem vor, die Frau wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Leitplanke wurde bei dem Aufprall nicht beschädigt, am Auto der 42-Jährigen entstand lediglich Blechschaden. Nachdem die Unfallstelle geräumt war, löste sich der Stau bis 20 Uhr wieder auf. (sp)