Unfall in Senden: Auto kippt nach Zusammenstoß um

Bei einem Unfall in Senden ist ein Auto umgekippt, nachdem die Fahrerin einen anderen Wagen touchiert hatte.

In Senden im Bereich der Brahmsstraße hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Eine Autofahrerin touchierte aus bislang ungeklärter Ursache ein anderes, am Straßenrand geparktes, Fahrzeug, so war von der Polizei vor Ort zu erfahren. Das Auto der Frau kippte bei dem Zusammenstoß auf die Seite und blieb so liegen.

Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Nur kurze Zeit zuvor kam es nahe des Vöhringer Stadtteils Illerzell zu einem Unfall. Hier soll sich nach bisherigen Erkenntnissen ein Auto mehrfach überschlagen haben. (AZ)