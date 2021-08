Unfall in Senden: Fahrradfahrerin nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Senden hat sich am Freitagvormittag eine Radfahrerin verletzt. Ein 73-jähriger Autofahrer hatte sie übersehen.

Bei einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße in Senden hat sich am Freitagvormittag, 7. August, eine Radfahrerin verletzt. Ein 73-jähriger Autofahrer wollte vom Parkplatz eines Einkaufszentrums nach rechts auf die Berliner Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 46-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg entlang der Berliner Straße fuhr und die Parkplatzeinfahrt überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte zu Boden. Hierbei wurde die 46-Jährige leicht verletzt. (AZ)