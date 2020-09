14:53 Uhr

Senden: Unfallflucht wird für 82-Jährige teuer

Die Frau touchierte in der Berliner Straße in Senden beim Rückwärtsfahren ein anderes Auto. Ein Zeuge beobachtete das.

Eine ältere Frau hat am Dienstag gegen halb zehn Uhr morgens ein Auto in der Berliner Straße in Senden touchiert und ist danach weitergefahren. Wie die Polizei berichtet, kam die 82-Jährige beim Rückfahrtsfahren gegen das Fahrzeug, das hinter ihr stand. Anschließend fuhr sie weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern.

Ein Zeuge informierte die Polizei

Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, informierte den Fahrzeughalter. Die 82-jährige Verursacherin wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt. Eine sofortige Schadensregulierung vor Ort wäre für die Dame mit Sicherheit mit weniger Kosten und Unannehmlichkeiten verbunden gewesen, so die Polizei Weißenhorn. (az)

