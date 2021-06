Vollbremsung: Motorradfahrer verliert Kontrolle und stürzt in Senden

Ein Lieferwagenfahrer übersah beim Abbiegen in Senden ein entgegenkommendes Motorrad. Der Zweiradfahrer erkannte dies und bremste. Dabei verlor er die Kontrolle.

In Senden ist ein Motorradfahrer gestürzt, nachdem er eine Vollbremsung einlegen musste und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am vergangenen Montag gegen 20 Uhr, als ein 36-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen in Senden auf der Königsberger Straße in Richtung Aufheim fuhr und nach links in die Berliner Straße abbiegen wollte.

Motorradfahrer verletzt sich beim Sturz nur leicht

Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der stadteinwärts unterwegs war und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Der 53-jährige Kradfahrer erkannte, dass der Fahrer des Lieferwagens ihn übersehen hatte und leitete eine Vollbremsung ein. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann nur leicht verletzt und sagte, dass er sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wolle. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. (AZ)

