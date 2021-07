Senden

Von aberwitzig bis bierernst: Was die 35. Grafikausstellung zu bieten hat

Plus Genuss für Kunstfreunde: Die traditionelle Grafikausstellung des Kunstvereins Senden ist eröffnet. Gleich zwei Hauptpreisträger gibt es in diesem Jahr.

Von Stefan Kümmritz

Bei der am Sonntagnachmittag eröffneten traditionellen Grafikausstellung des Kunstvereins Senden gab es gleich zwei Hauptpreisträger. Die Jury wollte keinen bevorzugen und setzte beide auf Platz eins. Da die Preisträgerin Turid Schuszter wohl irgendwo im Stau steckte und nicht zur Verleihung anwesend sein konnte, übergab Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf den mit 1000 Euro ausgelobten Gesamtpreis an den Bibertaler Eckard Rotter, der nun die Aufgabe hat, ihn mit Schuszter zu teilen. Der Sonderpreis der Grafikausstellung ging an Gisela Hoßfeld-Weber, der Jugendförderpreis an die 19-jährige Jule Nischwitz.

