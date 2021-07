Senden

vor 52 Min.

Waldfriedhof: So soll das Kolumbarium in Senden aussehen

Die Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof in Senden.

Der Innenraum für Urnengräber in der Aussegnungshalle des Sendener Waldfriedhofs nimmt Formen an. Die Planer rechnen mit Kosten in Höhe von 171.000 Euro.