Bus statt Bahn: Schienenersatzverkehr zwischen Senden und Weißenhorn

Berufspendler mit der Bahn brauchten am Morgen viel Geduld: Auf der Zugstrecke zwischen Weißenhorn und Ulm musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Berufspendler zwischen Weißenhorn und Ulm brauchten am Donnerstagmorgen Geduld: Eine Störung an einem Stellwerk hat zu Zugausfällen auf der Strecke zwischen Senden und Weißenhorn geführt. Das teilt die Deutsche Bahn auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Demnach trat die Störung am Morgen gegen 5 Uhr auf. Ein Zugverkehr sei fortan nicht mehr möglich gewesen, heißt es. Vom Ulmer Hauptbahnhof aus kommend endeten die Züge in Senden. Doch ab circa 6 Uhr war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen. Gegen 7.15 Uhr soll sich Lage auf der Strecke nach Angaben der Deutschen Bahn wieder normalisiert haben.

Bereits am Mittwochabend gegen 15 Uhr kam es auf der Strecke zu Verspätungen. Hier war laut Deutsche Bahn aber eine Störung am Bahnübergang in Senden die Ursache.

