Wer hat in Senden einen Fahrradcomputer gestohlen?

Eine bislang unbekannte Person hat am Mittwoch, 20. Oktober, einen Fahrradcomputer der Marke Bosch gestohlen. Das Gerät wurde, laut Polizeibericht, von einem in der Zedernstraße abgestellten Fahrrad entwendet. Die Tat geschah wohl in der Zeit von 11.30 Uhr bis 14 Uhr.

Fahrradcomputer gestohlen - Polizei ermittelt

Der Diebstahlschaden liegt laut Polizei bei circa 120 Euro. Zeugen der Tat können sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizei Senden melden. (AZ)

