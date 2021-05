Senden

Wie Schüler in Senden unter der Corona-Pandemie leiden

Plus Schulsozialarbeiter berichteten im Sendener Bildungsausschuss von ihrer Arbeit. Dabei wurde deutlich: Die Lage für benachteiligte Kinder verschlechtert sich.

Von Angela Häusler

Frust, Orientierungslosigkeit, Angst, Verlust des Selbstwertgefühls – solche Auswirkungen bescheinigen die Sendener Schulsozialarbeiter den Schulkindern in Zeiten der Pandemie. In ihren Jahresberichten bei der Sitzung des städtischen Schul- und Kulturausschusses am Dienstagabend wurde deutlich: Viele Kinder und Jugendliche erleiden im Corona-Alltag Verluste, die sie kaum ausgleichen können. Und wer vorher schon Probleme hatte, leidet jetzt besonders.

