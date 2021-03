16:28 Uhr

Senden bekommt Zuschuss für Rutsche im Hallenbad

Senden erhält für das Hallenbad einiges aus dem Fördertopf: Vom Bund kommt ein Zuschuss für die Rutsche, zudem gibt es Gelder fürs Außenbecken. Wann es losgeht.

Von Carolin Lindner

Gute Nachrichten für die Stadt Senden und das See- und Hallenbad: Für die Sanierung der Rutschenanlage bekommt die Stadt einen Zuschuss vom Bund. Einen Förderantrag hatte die Stadt bereits im Herbst gestellt, die Bundestagsabgeordneten Karl-Heinz Brunner ( SPD) und Ekin Deligöz (Grüne) haben sich nun laut einer Mitteilung in Berlin zusätzlich dafür eingesetzt. Der Bund übernimmt 45 Prozent der förderfähigen Kosten des Bauprojekts, was fast 700.000 Euro der Gesamtsumme ausmacht. Die Summe für die Sanierung der Rutsche wird mit circa 1,5 Millionen Euro angegeben - und das ist noch nicht alles, was die Stadt im Bad richten muss.

Sendener Bad: Bundestagsabgeordnete setzen sich für Fördermittel ein

„Der Sanierung der Rutschenanlage im Sendener See- und Hallenbad steht durch einen Bundeszuschuss in Höhe von 689.000 Euro nichts mehr im Wege“, teilte der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner mit. Auf Initiative der Sendener Stadträtin Maren Bachmann habe sich Brunner in Berlin intensiv für Bundesfördermittel eingesetzt, diese wurden nun vom zuständigen Haushaltsausschuss gebilligt. Auch die Sendener Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz (Grüne) teilte mit, sie freue sich sehr, dass das Hallenbad in Senden als Begegnungsort nun eine solche Wertschätzung erfahre. "Der Einsatz im Haushaltausschuss hat sich gelohnt. Damit erhalten und erneuern wir eine Einrichtung, die Groß und Klein in Senden und der Umgebung weiterhin Freude bereiten wird."

Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU) zeigte sich vor allem hinsichtlich der angespannten finanziellen Lage der Stadt erfreut und erleichtert über den Zuschuss vom Bund. Nach ihrer Information habe sich zudem auch Georg Nüßlein (CSU) eingesetzt. Mit der Unterstützung aus Berlin könne die Rutsche sofort nach dem Außenbecken saniert werden, so Schäfer-Rudolf.

Das Außenbecken im Sendener Bad wird im Herbst saniert

Bereits beschlossen und mit Mitteln im Haushalt 2021 eingeplant ist das neue Außenbecken im Sendener See- und Hallenbad. Wie berichtet, gibt es auch dafür einen Zuschuss. Für die gesamte Sanierung rund um das Außenbecken mitsamt einiger Kleinigkeiten sind 1,9 Millionen Euro im Haushaltsentwurf 2021 veranschlagt, von der Regierung von Schwaben hat die Stadt eine Förderung in Höhe von 400.000 Euro zugesagt bekommen. Die Sanierung soll im Oktober beginnen. Laut den Fachplanern ist eine Neueröffnung des Außenbeckens zum Start der Badesaison Anfang Mai 2022 realistisch.

