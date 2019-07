vor 19 Min.

Senden braucht mehr Kita-Plätze

Obwohl die große Einrichtung an der Weberei bald gebaut wird, reichen die Gruppen in Kindergärten und Krippen nicht aus

Die Sendener Stadträte und Bürgermeister Raphael Bögge haben im jüngsten Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur die Sozialarbeit an den örtlichen Schulen gelobt. Der Bericht zeige das hohe Engagement der Sozialarbeiter an den Grundschulen und der Mittelschule. Maren Bachmann (SPD) bedankte sich bei den Mitarbeitern und betonte, wie wichtig die Arbeit sei. „Auch wenn es nicht unsere kommunale Hoheitsaufgabe ist.“ Sie fragte in Richtung Verwaltung, ob eine Förderung durch den Landkreis möglich sei. Bögge stimmte dem zu. Man erfülle als Stadt sehr gerne diese wichtige Aufgabe, doch eigentlich sei es eben wirklich nicht die Aufgabe der Stadt, sondern des Freistaats, „der deswegen auch die finanzielle Last übernehmen sollte“. Wegen einer Förderung erkundige man sich.

In der Sitzung des Ausschusses ging es zudem um die Situation in den Kindergärten. Man könne kaum die vorliegenden Zahlen hernehmen, weil sich diese stetig änderten, sagte Geschäftsbereichsleiter Walter Gentner. Bis zum Jahr 2021/22 ist damit zu rechnen, dass fünf Kindergarten- und sechs Krippengruppen fehlen, sagt die Bedarfsanalyse – trotz des Neubaus auf dem Webereigelände.

Zudem sei die Planung in Aufheim unsicher, führte Bögge aus. Die Diözese überprüfe derzeit erneut die bisherigen Planungen. „Wir befinden uns in einer Dauerschleife.“ Er habe eine Mail an den Diözesanrat geschickt mit der Bitte, die Sache dringlich zu behandeln. „Wir brauchen dort dringend den Anbau und die Erweiterung mit einer Krippengruppe“, so Bögge. Im alten Kindergarten St. Martin sei der Umbau voraussichtlich im September fertig. Positiv sei der Förderbescheid für den Kindergarten auf dem Webereigelände: Einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn sei zugestimmt worden, damit können Arbeiten ausgeschrieben werden und der Bau der Kita nach der Sommerpause losgehen.

Die Stadtverwaltung sprach sich perspektivisch für einen Neubau in Wullenstetten aus, Stadträte plädierten eher für Erweiterungen im Bestand. Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) überlegte, ob beim Neubau der Lebenshilfe-Kita zwei Gruppen mehr geschaffen werden könnten. Das sei günstiger als ein alleiniger Neubau. Es werden Gespräche dazu geführt, den Kindergarten in Ay zu erweitern und andernorts zusätzliche Notgruppen zu eröffnen, sagte Bögge. Die Räte nahmen die Analyse zur Kenntnis. (cao)

