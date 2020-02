vor 54 Min.

Senden schafft bezahlbaren Wohnraum

Im Stadtteil Witzighausen wurden 32 neue Wohnungen eingeweiht. Die Mieter sind bereits eingezogen.

Von Angela Häusler

Die Mieter haben sich schon eingerichtet, gestern wurde das erste Wohnprojekt der Sendener Wohnungsbaugesellschaft SWSG offiziell eingeweiht: 32 bezahlbare Wohnungen sind seit Herbst 2018 an der Illerberger Straße in Witzighausen entstanden. Vertreter von Stadt, Regierung von Schwaben, Baubeteiligte sowie Mieter versammelten sich am Freitag zum Eröffnungs-Festakt.

Die neuen Mieter sind begeistert

„Unsere Wohnung ist wirklich schön, alles ist ja neu und ganz anders als in unserer Altbauwohnung in Neu-Ulm“, erzählte ein Mieter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Länger als ein ein Jahr habe er für seine Familie eine bezahlbare Wohnung gesucht – in Senden hatte er schließlich Glück. „Wer heute eine Wohnung sucht, ist nicht zu beneiden“, sagte SWSG-Geschäftsführer Marco-Manuel Reyes: „Wir konnten uns vor Anfragen kaum retten“. Gerade günstiger Wohnraum sei Mangelware. Dank der Fördermittel des Freistaats liegen die Mieten in den vier Häusern bei 5 Euro pro Quadratmeter. Die Freude der Mieter bei den Wohnungsübergaben habe ihn darin bestätigt, „dass wir das Richtige tun“.

Die Wohnungen seien das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit, so Robert Schenk, Leiter des Bereichs Planung und Bau bei der Regierung von Schwaben. Es sei „immer mutig, so etwas Neues aufs Gleis zu setzen“, ergänzte er. Mit der Gründung der eigenen Städtebaugesellschaft habe Senden Verantwortung übernommen, und er sei sicher, dass auch das zweite anstehende Projekt im Stadtteil Ay gelingen werde.

Der Dorfladen als "Sahnehäubchen"

Für den Landkreis sei es ein „Tag der Freude“, so stellvertretender Landrat Franz Clemens Brechtel. „Jede Wohnung hilft und viele Wohnungen helfen viel“, sagte er über die Lage im Kreis, dessen Bevölkerung innerhalb des letzten Jahrzehnts um 10.000 Menschen gewachsen sei. Genug Wohnraum zu schaffen, sei eine Herausforderung für die Kommunen, Senden habe nun „die richtige Antwort gegeben“. Das „Sahnehäubchen“ sei der Dorfladen, der in einem der Häuser untergebracht ist.

Allen Bedenkenträgern zum Trotz habe Senden es geschafft und mit diesem Bauvorhaben Historisches geleistet, sagte Sendens Bürgermeister und SWSG-Aufsichtsratsvorsitzender Raphael Bögge. „Wir tun etwas für die Menschen, erhöhen die Lebensqualität und schaffen Daseinsvorsorge für Familien, Senioren und Singles“, so der Rathauschef. Bei der Umsetzung des Projekts habe Senden „ein ordentliches Tempo“ vorgelegt, lobte Hans Maier, Vorstand des Verbands der Wohnungswirtschaft Bayern.

Einblicke in die baulichen Raffinessen gab Generalunternehmer Josef Maier: Die Häuser mit 1- bis 5-Zimmerwohnungen sind in einer Kombination aus Holzständerbauweise und Betonbau gebaut und erfüllen hohe Umwelt- und Energiestandards.

