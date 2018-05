05:57 Uhr

Senden will keinen Umbau-Manager

Ein Experte für Großprojekte wie die Weberei ist den meisten Stadträten zu teuer.

Von Carolin Oefner

Das Thema Finanzen spielt in Senden weiterhin eine wichtige Rolle, vielleicht auch die wichtigste. Einen Beschluss zum Sparen haben die Stadträte in der jüngsten Sitzung gefasst: Es wird in Senden keinen Umbau-Manager geben.

Die Regierung von Schwaben hatte zuvor empfohlen, einen solchen Experten für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (Isek) in Senden einzustellen. Dies sei eine gängige Art, den Prozess des Stadtumbaus zu unterstützen – welcher bei vielen großen Projekten wie Weberei, Bahnhofsumfeld und Innenstadt schnell komplex werden könne.

Es hätte noch einmal eine Abstimmung gegeben

Und so schien der Beschlussvorschlag der Verwaltung reine Formsache zu sein. Bürgermeister Raphael Bögge erklärte, gemeinsam mit der Regierung von Schwaben eine Ausschreibung für ein Stadtbaumanagement erarbeiten zu wollen. Diese sollte dann nochmals im Stadtrat vorgelegt werden.

Doch so weit kam es erst gar nicht, denn gegen neun Stimmen aus der CSU und eine aus der SPD lehnte der Rat den Vorschlag der Verwaltung ab. Auch Bürgermeister Bögge selbst stimmte mit der Mehrheit dagegen, was die Befürworter irritierte. Auf die Nachfrage von Walter Wörtz (CSU), warum Bögge gegen den Vorschlag des Rathauses gestimmt hat, antwortete dieser, dass auch er das Recht habe, während der Sitzung zu anderen Erkenntnissen zu kommen. In der vorhergehenden Diskussion sagte er, die Verwaltung brauche den Fachmann nicht, dies sei der Wunsch der Fraktionsvorsitzenden gewesen.

Die CSU hielt die Ablehnung für falsch. Claudia Schäfer-Rudolf war der Ansicht, dass das Isek nur als Grundlage diene, „der Teufel steckt aber im Detail“. Die Verwaltung werde dadurch entlastet, der Fachmann könne Möglichkeiten aufzeigen, die das Rathaus unter Umständen nicht kenne. Zudem wisse der Experte besser über Fördertöpfe Bescheid, sagte Theodor Walder. Wörtz nannte den Experten die „Gewähr, dass nichts versemmelt wird“. Wenn der Manager der Stadt Millionen an Fördergeldern bringe, sei sein Gehalt ein Minimum dagegen. „Und gerade bei der Weberei schwimmen wir“, mahnte Wörtz.

„Mutig“ entscheiden - und sparen

Auch Stadtbaumeisterin Manuela Huber war für die Unterstützung vonseiten des Experten, dessen Stelle immerhin mit bis zu 60 Prozent von der Regierung von Schwaben gefördert würde. Bereits in vorherigen Sitzungen erklärte sie, wie kompliziert und zeitaufwendig die Planungen für alle Großprojekte seien.

Helmut Meisel (Grüne) sah den Manager als nicht notwendig an und plädierte dafür, auf Basis der Isek-Unterlagen „mutig“ zu entscheiden. „Wir haben schon genug Geld für Planungen und Personalkosten ausgegeben“, sagte Meisel. Edwin Petruch (Freie Wähler) sagte, dass ohnehin „immer etwas an uns hängen bleibt“ und sah keine Notwendigkeit, „schon wieder Geld auszugeben, statt zu sparen“.

