Sendener Fasnacht in Corona-Zeiten: „Trotz der Ferne sind wir uns nahe“

Mit dem Narrenbaum vor dem Bürgerhaus in Senden soll die fünfte Jahreszeit nicht in Vergessenheit geraten.

Plus Auch in Senden ist die fünfte Jahreszeit still ausgefallen. So helfen sich die Narren der verschiedenen Gruppen in der Illerstadt gegenseitig.

Von Andreas Brücken

Mit schwerem Herzen blickt Jessica Schreiber, die Vizepräsidentin des Carnevalclub Illertal (CCI), auf ihren Terminkalender: Der ist voll und gleichzeitig leer, weil die ehemaligen Einträge zur fünften Jahreszeit alle gestrichen sind. „Das macht uns alle traurig, wenn wir den ursprünglichen Fahrplan sehen, wo wir im Moment während der Karnevalssaison wären“, sagt Schreiber.

Auch die Karnevalsfans in Senden leiden derzeit unter der corona-bedingten Ruhe. Schließlich bedeutet die närrische Zeit für die Mitglieder der Tanz- und Showgruppen, Musiker oder Hästräger viel mehr als nur eine ausgelassene Partyzeit bis zum Aschermittwoch. Stattdessen wurden über die vergangenen Jahre einige Freundschaften geknüpft, die für viele wie eine zweite Familie geworden sind. Persönliche Kontakte und Begegnungen fehlen jetzt den kleinen und großen Mitgliedern gleichermaßen, wie Schreiber sagt, die gewöhnlich zu dieser Zeit als charmante Gastgeberin die Prunksitzung des Karnevalvereins moderieren würde.

Trainiert wird im Lockdown in Senden online

Mit zahlreichen Onlineangeboten halten die Narren sich dennoch die Treue. Einen Rückgang der Mitglieder gibt es derweil beim CCI nicht zu beklagen. Vielmehr treffen sich die Gardetänzerinnen statt im Proberaum schon seit einigen Monaten jeweils vor dem heimischen Bildschirm zum Training. Schreiber bringt es auf den Punkt: „Wir sind dankbar, dass wir uns so trotz der Ferne nahe sind.“

Auch aus dem Rathaus kommt Rückenwind für die Sendener Vereine: Auf der städtischen Homepage ist eine Bildcollage von den vergangenen Karnevalsveranstaltungen zu sehen und im Foyer der Stadtverwaltung erinnern Schaufensterpuppen im traditionellen Häs an die fünfte Jahreszeit. Für Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ist dies selbstverständlich, wie sie sagt: „Es gehört dazu, dass wir zum Brauchtum stehen und die kreativen Ideen der Vereine unterstützen.“

Der Rathaussturm, der ohnehin nur im Miniformat geplant war, fällt derweil coronabedingt in diesem Jahr ganz ins Wasser. Um trotzdem ein Zeichen für den Karneval in der Stadt zu setzen, haben die Illerdämonen auch in diesem Jahr wieder den ausrangierten Weihnachtsbaum faschingstauglich dekoriert. Die Zunftmeisterin Nicole Kulgart stellt klar, dass selbst im Lockdown der Faschingsbrauch nicht in Vergessenheit geraten darf. Die Schilder der Narrenzunft Senden, des Schalmeien-Express, d’ Illerstoi, der Illertaldämonen, des CCI und der Faschingsfreunde Hittistetten-Witzighausen sind darauf zu sehen.

Sendener Narren sind im Lockdown kreativ

Auch auf das traditionelle Häsabstauben mussten die Narren dem Lockdown zum Trotz nicht verzichten: Die zünftige Schau wurde von den Verantwortlichen gemäß den Kontaktbeschränkungen online durchgeführt, wie Kulgart erzählt. Damit der Fasching auch wirklich hinter die Haustüren der Karnevalsmitglieder einzieht, wurden jüngst närrische Carepakete an die Mitglieder verteilt, gefüllt mit alkoholischem „Impfstoff“, bunten Konfettis und Erinnerungsfotos. „Der Narr verstummt nicht, er feiert nur leiser“, lautet das Jahresmotto der Zunftmeisterin.

Bis zum kommenden Jahr steht dem engsten Kreis des CCI derweil schon eine weitere Herausforderung bevor, wie Jessica Schreiber verrät: „Wir haben schon ein Prinzenpaar für die neue Kampagne gefunden – doch das muss noch bis zum 11. November geheim bleiben.“ Dann geht der Karneval in die nächste Runde.

