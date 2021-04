Sendener verhindern durch Zivilcourage einen Ladendiebstahl

Ein Ladendieb stiehlt mehrere Artikel in einem Drogeriemarkt in Senden und flüchtet. Dann zeigen zwei Bürger und der Filialleiter besonderen Einsatz.

Durch Zivilcourage haben mehrere Sendener Bürger einen Ladendiebstahl verhindert: Wie die Polizei meldet, hat eine Mitarbeiterin in einem Drogeriemarkt an der Berliner Straße am Mittwochnachmittag einen jungen Mann beim Stehlen beobachtet. Er steckte mehrere Artikel in seine Tasche und verließ anschließend den Drogeriemarkt, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Filialleiter kann den Ladendieb draußen zunächst stoppen

Der Filialleiter stellte den Ladendieb draußen und hielt ihn mithilfe eines Passanten fest. Doch der junge Mann konnte sich befreien und erneut weglaufen - mit kurzem Stopp durch einen weiteren Bürger. Durch das beherzte Eingreifen der beiden Passanten konnte dem Ladendieb nach Angaben der Polizei letztlich die Tasche abgenommen werden, sodass dem Drogeriemarkt kein Schaden entstand.

Der Ladendieb flüchtete jedoch trotzdem in unbekannte Richtung. Eine Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Bürger, die den Ladendieb stoppten und ihm die Tasche abnehmen konnten, werden nun gebeten, sich bei der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: