Sendener veröffentlicht seinen ersten Roman

Lars Stursberg springt bei seinem Debüt „Das Mahnmal“ ins späte Mittelalter

Ein 13-Jähriger wird gebeten, für eine kleine Entlohnung einen Brief zu einen Juden zu bringen. Am nächsten Tag ist der betagte Mann tot, und einiges deutet darauf hin, dass er nicht an Altersschwäche starb. Trägt der 13-jährige Mathes Pelker unfreiwillig eine Mitschuld am Tod des alten Mannes? Mit dieser Frage macht sich der Junge auf die Suche – auch, weil er ein gleichaltriges Mädchen beeindrucken will: Der Einstieg in den Erstlingsroman „Das Mahnmal“ von Lars Stursberg, der sich das weibliche Pseudonym „Kiara Lameika“ gegeben hat, könnte auch der Einstieg in einen Abenteuerroman der Gegenwart sein. Stursbergs 450 Seiten dicke spannende Erzählung aber spielt im Jahr 1499, im Jahr des Krieges zwischen dem Haus Habsburg unter König Maximilian I. und dem Schwäbischen Bund auf der einen und der Schweizer Eidgenossenschaft auf der anderen Seite.

Geschichte, vor allem die des Hoch- und Spätmittelalters, habe ihn schon immer interessiert, erzählt Lars Stursberg, der in der Nähe von Günzburg geboren wurde, lange Jahre in Augsburg wohnte und heute in Senden lebt. Wer sich literarisch auf historisches Gebiet begibt, kann in viele Fallen tappen, wenn ihm Anachronismen passieren: Genau das passiert Stursberg (alias Kiara Lameika) nicht. Er kennt sich in den Ereignissen des späten Mittelalters gut aus, und er beschreibt den Alltag der Menschen glaubwürdig.

Insgesamt drei Jahre Recherche und Schreibarbeit stecken in seinem Debütroman, erzählt der 40-Jährige, und oft schrieb er während der Elternzeit mit dem kleinen Töchterchen auf dem Arm. Die Wahl des weiblichen Pseudonyms geschah spontan und „aus dem Bauch heraus“, beeinflusst von kleinen Dingen aus dem eigenen Leben und Umfeld. Die Entscheidung, den Protagonisten eine gegenwartsbezogene Sprache in den Mund zu legen, war dagegen eine bewusste, um den Fortgang der Erzählung für den Leser nicht durch umständlich klingende Formulierungen zu behindern.

Bis kurz vor dem Ende bewegt sich der Leser mit Mathes auf Fährten, um schließlich eine Überraschung zu erleben. Eine interessante Frage steht hinter dem Historienkrimi: Welches Motiv hatten die Fugger als Stifter der Augsburger Fuggerei? Karitative Gründe waren es wohl nicht allein. Und da hat Kiara Lameika eine überraschende Idee ... (köd)

Heute liest der Autor in der Pfarr- und Gemeindebücherei Rettenbach ab 19.30 Uhr aus seinem Roman.

