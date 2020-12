vor 2 Min.

Sendens Verwaltung soll schneller arbeiten

Plus Im Rathaus wird es künftig vier Geschäftsbereiche geben, bisher waren es drei. Was das kostet und warum die Bürger aus Sicht der Stadt profitieren.

Von Angela Häusler

Vier statt drei Geschäftsbereiche sollen im Sendener Rathaus künftig schnellere Abläufe möglich machen. Damit kehrt die Verwaltung zu ihrer früheren Organisationsform zurück. Der städtische Hauptausschuss stimmte am Dienstag zu.

„Die Stadt wird immer mehr zum Dienstleister, da müssen wir uns besser aufstellen“, sagte Rathauschefin Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU) über den Plan. Die wachsenden Aufgaben müssten künftig besser verteilt werden, „da ist es sinnvoll, einiges zu entzerren“.

„Es geht darum, die Geschäftsbereichsleitungen zu entlasten“, erklärte Walter Genter, Leiter des Geschäftsbereichs 2. Gerade die Leitungsaufgaben könnten derzeit nicht mehr mit der erforderlichen Tiefe geleistet werden, sagte er. Neben den Geschäftsbereichen 1 (Planen/Bauen/Umwelt), 2 (Bildung/Kultur/Freizeit/Soziales) und 3 (Finanzen/Eigenbetriebe) soll es in Zukunft den Bereich 4 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Personal) geben. Der neue Bereich braucht eine zusätzliche Stelle im Stellenplan für die Leitungsfunktion, eine Stelle fürs Vorzimmer und einen Mitarbeiter im Außendienst, der für Verkehrsüberwachung zuständig sein soll. Letztere Stelle wurde bereits genehmigt.

Zusätzliches Personal im Rathaus Senden soll Service für Bürger verbessern

„Bewährtes sollte man wieder einführen“, kommentierte Hans-Manfred Allgaier (CFW/FWG) die Umstrukturierung. Bei der Erhöhung der Personaldecke aber müsse man genau hinschauen. Gegen die Stellenmehrung sprach sich Fraktionskollege Franz-Josef Wolfinger aus: Es entstünde „ein Riesenberg aus Kosten“, am Ende müsse das womöglich aus Steuererhöhungen finanziert werden, „das kann mir nicht gefallen“.

Es sei klar, dass es die Umstrukturierung nicht zum Nulltarif gebe, sagte die Bürgermeisterin. Doch es fielen etwa mit der Digitalisierung neue Aufgaben an, gleichzeitig erwarteten die Bürger heutzutage, dass die Stadtverwaltung besser ansprechbar sei und schneller Auskünfte erteile. „Im Moment geht das auf Kosten der Qualität und der Mitarbeiter“, ergänzte Kämmerer Manuel Haas. Vier Geschäftsbereiche gebe es auch in anderen Kommunen, das sei eine übliche Organisationsform, argumentierte Theo Walder (CSU).

Insgesamt sieht der neu vorgelegte Stellenplan 5,65 städtische Stellen mehr vor als der bisherige. Die neuen Stellen schlagen mit monatlich rund 35.000 Euro zu Buche. Sie befinden sich im Bereich IT, Schulen, Kindergärten, Kultur, Wasserwerk und Hallenbad.

Bessere Arbeitsbedingungen im Rathaus Senden gefordert

Mit dem Aufstocken des Personals allein sei es nicht getan, kritisierte Maren Bachmann (SPD). Ihr fehle ein Gesamtkonzept, das „die Soll-Organisation mal darstellt“, sagte sie. Schon in den Vorjahren habe es eine Stellenmehrung gegeben. Das seien immense Steigerungen, pflichtete Allgaier bei. Der Personalplan gehöre modernisiert, fand Anton Leger (BiSS).

Der Zuwachs an Jobs werde sich vor allem im Bereich Bildung und Betreuung noch vergrößern, sagte die Bürgermeisterin. Der Bedarf sei dort weiter steigend, „da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen“. Wegen des derzeitigen Mangels an Fachkräften im Verwaltungsbereich sei es wichtig, Auszubildenden eine Weiterbeschäftigung anzubieten, ergänzte sie. Die Übernahme von Azubis sei positiv zu werten, so Xaver Merk (Die Linke). Man müsse aber die Arbeitsbedingungen im Haus „dringendst im Auge haben“, etwa die Unterbringung der IT „im hintersten Winkel“. Auch müssten unbesetzte vorhandene Stellen besetzt werden. Das sei in den vergangenen Monaten teils gelungen, berichtete Ursula Walter vom Personalamt.

Der Ausschuss stimmte der neuen, viergliedrigen Organisation des Verwaltungsapparats mit zwei Gegenstimmen zu. Der Stellenplan ging mit 12:3 Stimmen durch.

Lesen Sie auch:

Themen folgen