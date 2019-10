13:30 Uhr

Senior fährt unter Alkoholeinfluss zwei Mädchen an

Mit mehreren Streifen fahndete die Polizei am späten Mittwochnachmittag nach dem Unfallverursacher.

Nach dem Unfall in Weißenhorn setzt der Mann seine Fahrt unbekümmert fort. Bei der Fahndung nach ihm geben spielende Kinder den entscheidenden Hinweis.

Im Weißenhorner Spitalweg hat ein älterer Mann am Mittwochnachmittag zwei kleine Mädchen mit seinem Auto erfasst. Der Senior will aber von dem Unfall nichts mitbekommen haben und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzten Kinder zu kümmern.

Gegen 16.20 Uhr, so schildert die Polizei den Unfallhergang, befuhr der Senior aus Weißenhorn mit seinem Auto den Spitalweg in Richtung Krankenhaus. Auf Höhe der Maximilianstraße kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste dabei frontal zwei Mädchen im Alter von drei und vier Jahren, die mit Roller und Laufrad auf dem Gehweg standen. Nach einer Kollision mit dem angrenzenden Gartenzaun fuhr der zunächst unbekannte Fahrer rückwärts und stieß mit dem Fahrzeugheck gegen einen weiteren Zaun. Anschließend entfernte er sich einfach in Richtung Krankenhaus.

Am Abend konnten die Mädchen die Klinik wieder verlassen

Die beiden Mädchen mussten nach dem Unfall in die Klinik eingeliefert werden, konnten aber gegen Abend wieder entlassen werden. Der Grad der Verletzungen ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt.

Mit mehreren Streifen, auch aus benachbarten Dienststellen, fahndete die Polizei nach dem flüchtigen Autofahrer. Spielende Kinder lieferten den Beamten den entscheidenden Hinweis. So konnten die Polizisten die Adresse des Mannes ermitteln und trafen ihn dort auch an. Das durch den Unfall beschädigte Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Garage.

Der Fahrer gab laut Polizeibericht an, von einem Unfall nichts mitgekommen zu haben, ein Test ergab allerdings, dass der Senior unter Alkoholeinfluss stand. Wenig später wurde dem Mann Blut abgenommen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Die hinweisgebenden Kinder erhielten von der Polizeistreife ein dickes Lob und eine kleine Belohnung, wie es weiter im Polizeibericht heißt. (az)

Weitere Polizeimeldungen aus Weißenhorn und Umgebung:

Themen folgen