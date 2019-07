vor 41 Min.

Senior legt sein Geld vor die Haustür

Polizei beklagt Welle von Telefonbetrug

Einen Senior aus Beimerstetten brachten Betrüger am Montag um sein Erspartes. Am Montagabend klingelte bei einem Mann aus Beimerstetten das Telefon. Nicht nur das Festnetz, sondern auch das Handy. Die Anrufer gaben sich als Angehörige der Kriminalpolizei aus. Sie hätten bei einer Schleierfahndung bereits zwei Täter einer rumänischen Einbrecherbande festgenommen. Der Name des Angerufenen sei bei der Bande bekannt. Auch bekannt sei, wie viel Bargeld und Wertgegenstände er zu Hause habe. Weitere Täter seien auf dem Weg zu ihm nach Hause. Deswegen würde die Kriminalpolizei seine Hilfe bei der Schleierfahndung benötigen, um diese weiteren Täter auf frischer Tat festnehmen zu können. Danach wies der Betrüger den Senior an, sein Bargeld verpackt vor dem Haus zu deponieren. Das Geld werde dann zu einem Polizeirevier verbracht, um dort fotografiert zu werden. Bezüglich der Rückgabe des Geldes werde er am nächsten Tag kontaktiert werden. Das gutgläubige Opfer legte daraufhin sein Erspartes vor dem Haus ab. Als der versprochene Anruf am nächsten Tag ausblieb, bemerkte der Senior, dass er betrogen worden war.

Leider kein Einzelfall: Insgesamt registrierte das Polizeipräsidium Ulm am Montag 46 Anzeigen, bei denen die Angerufenen die Masche erkannten und nicht zu Schaden kamen. Die Anrufe gingen bei Senioren aus Allmendingen, Blaustein, Dornstadt, Schelklingen und Ulm ein. Am häufigsten versuchten es die Betrüger in Ulm. Auch am Dienstag blieben Betrüger erfolglos. 16 Mal hatten sie in Ulm und ein Mal in Blaustein vergebens versucht, an Geld zu gelangen. (az)

