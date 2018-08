17:24 Uhr

Senior rammt Wohnwagen – Trümmerfeld auf der Bundesstraße

Auf dem Weg nach Italien wird eine Familie bei Ulm unsanft gestoppt

Ein wahres Trümmerfeld bedeckte am späten Freitagnachmittag die Bundesstraße 10 nördlich von Ulm. Gegen 17.10 Uhr war aus bisher noch nicht geklärter Ursache ein 75-jähriger Autofahrer am Ortsende von Urspring in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenkommende 39-jährige VW-Bus-Fahrer bemerkte die große Gefahr und reagierte blitzschnell. Seinen Kleinbus mitsamt dem angehängten Wohnwagen steuerte er nach rechts den Bordstein hoch und in das Bankett. Schäden an den Felgen seines Zugfahrzeuges nahm er dabei in Kauf und schützte mit seinem beherzten Ausweichen den entgegenkommenden Autofahrer vor noch schwereren Verletzungen. Trotzdem konnte er nicht verhindern, dass der Unfallverursacher den Wohnwagen rammte und auf mehreren Metern die Seitenwand aufriss. Der nicht angeschnallte 75-Jährige wurde schwer verletzt. Die 35-jährige Beifahrerin des VW-Busses musste ebenfalls mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, die 12 und 14 Jahre alten Kinder blieben genauso wie der 39-jährige Fahrer unversehrt. Sie befanden sich auf dem Weg in den Italienurlaub und versuchten erst einmal, einen Ersatzwohnwagen aufzutreiben.

