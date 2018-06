vor 2 Min.

Senioren geben wichtige Impulse fürs Leben im Alter

In einem Workshop diskutieren Roggenburger Bürger darüber, wie Lebensqualität möglichst lange erhalten bleibt.

Von Angela Häusler

Was wünschen sich Senioren für ihr Leben in Roggenburg? Dazu haben sich ältere Bürger am Montagnachmittag in einem kleinen Workshop der Gemeinde äußern können. Bürgermeister Mathias Stölzle hatte Senioren eingeladen, sich ins Projekt „Gut alt werden können in Roggenbug“ einzubringen. Mit diesem Vorhaben will die Verwaltung ergründen, welche Lebensbedingungen sich die Senioren in ihren Ortsteilen wünschen. Am Ende soll ein Maßnahmenkatalog stehen, den die Gemeinde in den nächsten Jahren nach und nach umsetzen kann. Beim Erstellen dieses Seniorenkonzepts hilft Sabine Wenng, Psychogerontologin bei der Münchner Koordinationsstelle „Wohnen im Alter“.

Etwa 40 Teilnehmer kamen zu der Veranstaltung ins Haus für Kunst und Kultur, wo zunächst die Ergebnisse der Umfrage erläutert wurden, die die Gemeindeverwaltung im Frühjahr an Roggenburger ab 65 Jahren versandt hatte. Wie berichtet, wurden die Senioren unter anderem zu ihrer aktuellen Wohnsituation, zu Mobilität, Freizeitangeboten oder benötigten Hilfeleistungen befragt. Zudem konnten sie eigene Anregungen einbringen, um möglicherweise ganz neue Entwicklungen anzustoßen. Am Montag waren es drei Themenbereiche, denen sich die Teilnehmer in lebhaften Diskussionen in mehreren Gruppen widmeten: Wohnen, Begegnungsangebote und Nachbarschaftshilfe.

Lebensqualität erhalten, auch durch möglichst langes Wohnen in den eigenen vier Wänden, spielte eine große Rolle. Auch die Idee von Mehrgenerationenhäusern stieß auf positive Resonanz. „Jede Gemeinde in Bayern sollte ein Wohnprojekt für Senioren haben“, sagte auch Expertin Wenng. Ideal für ein solches Wohnprojekt wäre aus Sicht einer Gruppe etwa das Roggenburger Schloss oder ein umgebautes Bauernhaus. Keinesfalls dürfe es „ein Bunker sein, der nicht nach Roggenburg passt“, sagte eine Seniorin.

Im Bereich Begegnungsangebote zeigte sich, dass vielen Bürgern noch Informationen über schon existierende Möglichkeiten und Treffs fehlen. Da brauche es mehr Verbreitung, etwa übers Gemeindeblatt, Zeitungen oder Internet. Angeregt wurde zudem ein spezieller Handzettel mit Terminen für Ältere. Auch fand sich ein Teilnehmer, der gerne kostenlos Vorträge zu unterschiedlichen Themen halten würde, wenn Interesse besteht.

Vielfältig waren auch die Gedanken in Sachen Nachbarschaftshilfe. Da befassten sich die Teilnehmer unter anderem mit der Frage, ob und wie regelmäßiges Helfen angemessen honoriert werden kann. Organisieren ließe sich die Hilfe etwa in Form einer Nachbarschafts-Börse, wo Helfer und Hilfsbedürftige sich melden können. Einen solchen Dienst könnte ein eigener Koordinator, angestellt bei der Gemeinde, anbieten, der auch weitere Maßnahmen initiieren und überwachen könnte. Den Vorschlag nahm auch die Verwaltung auf. „Dazu müssten wir jemanden einstellen, mit unserem bisherigen Personal können wir das nicht erfüllen“, sagte Stölzle.

Das ist aber noch Zukunftsmusik, denn zunächst wird das Seniorenkonzept in Form gegossen und dem Gemeinderat vorgelegt. Fertig sein wird es Wenng zufolge in spätestens acht Wochen. Wenn die Räte die Pläne für gut befinden, kann die Verwaltung beim Bayerischen Sozialministerium nach Fördermitteln für die Umsetzung konkreter Vorhaben Ausschau halten.

