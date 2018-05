06:00 Uhr

Senioren wünschen sich Hilfe im Alltag

Senioren in Roggenburg wünschen sich jemanden, der mit ihnen einkaufen geht oder Behördengänge erledigt. Auch die Mobilität ist ein Thema.

Von Angela Häusler

Brauchen Sie Hilfe im Alltag? Wo möchten Sie im Alter wohnen? Auf welche Schwierigkeiten stoßen Sie, wenn Sie in Roggenburg unterwegs sind? Solche Fragen haben die Roggenburger Senioren in den vergangenen Wochen im Rahmen einer Umfrage beantwortet. Und sie brachten eigene Ideen ein, um Älteren das Leben in der Gemeinde zu erleichtern.

Seit Oktober vergangenen Jahres arbeitet Roggenburg an einem Konzept, um den Ort seniorenfreundlicher zu machen. Unter dem Leitsatz „Gut alt werden können in Roggenburg“ hatte die Gemeindeverwaltung im Frühjahr eine Befragung gestartet, deren Ergebnisse mittlerweile vorliegen. Insgesamt 15 Fragen zu ihrer Situation und ihren Wünschen sollten die Teilnehmer im Alter von mindestens 65 Jahren dabei beantworten. Unter anderem ging es um die Themen Wohnen, Mobilität und Hilfe im Alltag. Insgesamt 131 Senioren haben die Bögen zurückgesandt. „Der Rücklauf war überaus erfreulich, sodass nun ein durchaus repräsentatives Ergebnis vorliegt“, teilt Bürgermeister Mathias Stölzle mit.

Die meisten Senioren leben im Eigentum

Die Auswertung zeigt unter anderem, dass die Mehrheit der Senioren mit Angehörigen wie Ehepartner oder Kindern zusammenlebt. Die meisten wohnen außerdem im Eigentum, nämlich 101 Befragte, und 108 leben in einem Haus, nur 19 in einer Wohnung. Eine Wohnung ohne Treppen und Schwellen wünschen sich aber 57 der Befragten, fast ebenso viele hätten gerne eine Wohnung mit gesicherter Betreuung im Krankheitsfall. 29 Befragte brauchen aktuell Hilfe im Alltag, die meisten davon in Haushalt und Garten.

Interessantes Thema waren auch die örtlichen Hürden in Sachen Mobilität. So sehen 57 Befragte fehlende Fußgängerüberwege als Schwachpunkt in Roggenburg an, 36 bemängeln, dass barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Einrichtungen fehlen. Auf Platz drei folgen fehlende öffentliche Toiletten, danach zugeparkte Gehsteige und zu wenige Ruhemöglichkeiten.

Ein „Ratschcafé“ und Spielenachmittage

Für zusätzliche Freizeitangebote und Treffs sind die Senioren offen. So würden beispielsweise 44 Befragte „Hoigata-Nachmittage“ besuchen, 35 sprachen sich für ein „Ratschcafé“ aus. Auch Spiele- und Singnachmittage sowie Computerkurse kämen offenbar an, ebenso sind Vereinsangebote willkommen. Eigene Anregungen für gemeinsame Aktivitäten brachten die Senioren reichlich ein. Dazu gehörten Ideen wie ein Reparatur-Café, Tagesausflüge, Theaterfahrten oder Sprachkurse. Auch monatliche, gemeinsame Seniorennachmittage fürs gesamte Gemeindegebiet mit Unterhaltung oder Vorträgen werden da vorgeschlagen.

Zu den Wünschen, die die Teilnehmer äußern konnten, gehören Hilfe bei Behördengängen sowie bei anstrengenden Arbeiten zu Hause, eine Gemeindeschwester, Einkaufsmöglichkeiten in Ingstetten und besseres Räumen der Gehwege im Winter.

Im Juni plant die Gemeinde ein weiteres Treffen mit interessierten Senioren, eine Art Senioren-Forum. Fachleute und Vertreter der Verwaltung wollen dabei gemeinsam mit Betroffenen und Akteuren aus der örtlichen Seniorenarbeit die Ergebnisse der Umfrage bewerten und in Gruppen an den Schwerpunktthemen weiterarbeiten.

Das Senioren-Forum ist für Montag, 18. Juni, geplant und findet von 15 Uhr an im Haus für Kunst und Kultur/Prälatengarten in der Alten Tenne in Roggenburg statt.

